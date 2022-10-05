«Каролина» расторгла контракт с Дроновым спустя два дня после подписания

«Каролина Харрикейнз» по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с российским защитником Григорием Дроновым.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

4 октября «Каролина» объявила о подписании контракта с Дроновым на один сезон. При этом зарплата при игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) составила $770 тыс., а в случае перехода в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) — $70 тыс.

Дронов является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за который он выступал с 2016 года. На его счету 60 очков в 257 матчах КХЛ. На данный момент хоккеист заявлен за фарм-клуб «Чикаго Вулвз».

Ранее «Каролина» разгромила «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ.