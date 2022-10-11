Плющев — о словах Гашека: видимо, в политику хочет попасть

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова бывшего вратаря Доминика Гашека, который раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов в выставочных матчах в Чехии.

«Кроме улыбки, у меня эта новость ничего не вызывает. Гашек берёт на себя много. Видимо, в политику хочет попасть. Или хочет обрести популярность за счёт этого. Есть хорошая русская поговорка: «не в свои сани не садись». Вот это и советую Гашеку», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что министр иностранных дел Чехии Мартин Смолек призвал отказать российским игрокам НХЛ в выдаче виз для посещения страны.

Открытие регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 состоялось в Праге, где 7 и 8 октября прошли два матча между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». В составах команд из США числятся восемь российских легионеров.

Ранее Гашек негативно высказался о Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после матчей в Праге (Чехия).