Австралийский политик: хотелось бы видеть Новака на Australian Open

Бывший министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Дэн Техан высказался о возможном допуске сербского теннисиста Новака Джоковича в страну.

«Я, как любитель тенниса, хотел бы видеть его здесь. Но главное — защитить целостность иммиграционной системы. Правила приезда в Австралию изменились», — цитирует Техана Sky News Australia.

Он добавил, что если власти страны хотят Джоковича, то они должны сделать это так, чтобы не нарушить целостности.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее сообщалось, что Джоковича допустят до Australian Open 2023, несмотря на прошлогодний скандал.