Чернышенко: на Играх паралимпийцев в Сочи спортсмены превысили четыре мировых и десять европейских рекордов

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко подвёл итоги Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходили в Сочи с 3 по 9 октября.

«В Летних играх паралимпийцев приняли участие около 1200 спортсменов из 78 регионов России и десяти зарубежных стран. По количеству участников Игры в 12 раз превзошли Зимние игры паралимпийцев, на которых было около 100 спортсменов из пяти стран. Паратлеты показали достойные результаты и в очередной раз продемонстрировали безграничность возможностей человека. В честной и справедливой борьбе российские спортсмены завоевали более 1000 медалей. В плавании и легкой атлетике зафиксировано превышение четырех мировых рекордов и десяти рекордов Европы. Такие победы вдохновляют нас идти вперёд. Так держать!» — отметил Дмитрий Чернышенко.

За шесть дней в Сочи было разыграно 369 комплектов наград в девяти видах спорта. Российские атлеты завоевали 337 золотых, 343 серебряные и 378 бронзовых медалей.

Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул важность прошедших Игр в совместной работе по созданию условий для занятий адаптивным спортом.

«Мы должны быть вместе, чтобы общими усилиями двигать спорт вперед и предоставлять нашим спортсменам площадки для новых спортивных достижений. Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» призваны формировать культуру открытого общества и обеспечивать равные возможности для занятий спортом и соревновательной активности. Они демонстрируют международное спортивное единство в период вызовов и политизации спорта», — сказал Олег Матыцин.

Напомним, программа Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» включала в себя состязания по девяти видам спорта: легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, стрельбе из лука, паратхэквондо, фехтованию на колясках, футболу лиц с заболеванием церебральным параличом, шашкам и шахматам.

Ранее Павел Рожков рассказал о схеме премирования победителей и призёров Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи.