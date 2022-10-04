Рожков: для призёров Игр «Мы вместе. Спорт» премий от ПКР не предусмотрено
- РИА Новости
«Выплата призовых запланирована по итогам чемпионатов России. Размер вознаграждения такой же, как за медали чемпионатов мира и Европы. Для призёров в Сочи премий от ПКР не предусмотрено», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что спортсмены чувствуют поддержку президента и правительства России.
«Мы надеемся, что соревнования станут традиционными», — добавил Рожков.
Церемония открытия соревнований прошла 4 октября в спортивном зале центра единоборств ФГБУ «Юг Спорт». Состязания завершатся 9 октября.
Ранее сообщалось, что прокуратура Чувашии организовала проверку по ситуации с паралимпийцами на ЧР.