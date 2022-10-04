Рожков: для призёров Игр «Мы вместе. Спорт» премий от ПКР не предусмотрено

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о схеме премирования победителей и призёров летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи.

«Выплата призовых запланирована по итогам чемпионатов России. Размер вознаграждения такой же, как за медали чемпионатов мира и Европы. Для призёров в Сочи премий от ПКР не предусмотрено», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что спортсмены чувствуют поддержку президента и правительства России.

«Мы надеемся, что соревнования станут традиционными», — добавил Рожков.

Церемония открытия соревнований прошла 4 октября в спортивном зале центра единоборств ФГБУ «Юг Спорт». Состязания завершатся 9 октября.

Ранее сообщалось, что прокуратура Чувашии организовала проверку по ситуации с паралимпийцами на ЧР.