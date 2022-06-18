Прокуратура Чувашии организовала проверку по ситуации с паралимпийцами на ЧР

Прокуратура Чувашии организовала проверку по видеозаписи, размещенной в сети о трудностях спортсменов с ограниченными возможностями при входе в одну из гостиниц Чебоксар.

«Прокуратура Калининского района Чебоксар организовала проверку по размещенной информации, в ходе которой будут установлены конкретные обстоятельства произошедших событий, дана оценка соблюдению требований закона по доступности объекта социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья — наличие надлежащего пандуса, кнопки вызова помощи персонала», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на видеозаписи два спортсмена с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно поднимаются по ступенькам в одну из гостиниц города. При этом один из паралимпийцев тащит кресло-коляску за собой.

«В то же время, из видеозаписи следует, что пандус, расположенный на лестнице установлен бод большим углом и фактически неприспособлен для самостоятельного подъёма лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», — говориться в сообщении.

18 июня в сети появилось видео участников соревнований с поражением опорно-двигательного аппарата, которые не могли самостоятельно попасть в гостиницу из-за неподготовленного пандуса.

Ранее четырёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов высказался о скандале на чемпионате по лёгкой атлетике.