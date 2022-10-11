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Зозуля: из-за своей гражданской позиции не раскрылся так, как того хотел

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Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, почему у него не сложилась карьера так, как он хотел.
Зозуля: из-за своей гражданской позиции не раскрылся так, как того хотел
  • globallookpress.com
  • © Mateo Villalba/ZUMAPRESS.com

«Моя карьера пострадала от моей гражданской позиции с 2014 года. Но я не жалею. Если бы можно было вернуть время назад, я поступил бы так же. Но как футболист я не раскрылся так, как того хотел», — заявил Зозуля в эфире YouTube-канала «Пятый канал».

В настоящий момент игрок находится в статусе свободного агента. За свою карьеру он защищал цвета «Бетиса», «Днепра» и киевского «Динамо».

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