Ари: Россия — лучшая страна в мире

Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своей любви к России.

«Москва — очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов — вообще другая жизнь! А в Краснодаре всё спокойно», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Он добавил, что ультрас московских клубов сумасшедшие, а атмосфера на стадионах такая же, как в Бразилии. Он отметил, что любит Россию.

«Россия — лучшая страна в мире, как и столица — лучшая: в этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов», — добавил футболист.

36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Ари оценил вклад Сергея Галицкого в российский футбол.