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Юран: Промес в «Спартаке» 1990-х подошёл бы для ротации

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«В «Спартаке» 1990-х для ротации он бы подошёл. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова? Сейчас же Квинси — основополагающий игрок на поле для «Спартака». По игроку видно, что  играет с желанием», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Промес возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей. «Спартак» после 12 туров занимает третье место в турнирной таблице (25 очков). Лидером является «Зенит» (30 очков).

Ранее Квинси Промес высказался о победе «Спартака» над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России.

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