Узнать больше

Гомельский: Леброн — лучший игрок НБА прямо сейчас, Джордан — лучший в истории

Короткая ссылка
Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на несколько вопросов.

«Лучший игрок НБА прямо сейчас? Леброн. Лучший игрок в истории баскетбола? Джордан. Самый нелюбимый игрок в истории? Айверсон. Я не люблю людей с таким характером. Серия, которую должен посмотреть каждый? Противостояние «Чикаго» и «Сиэтла» (финал НБА-1996) Сильнейшая команда в истории? Дрим-тим (сборная США-1992), — сказал Гомельский в программе «Взял Мяч».

Леброн в сезоне-2021/22 провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

12 мая стало известно, что Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года. За последние 12 месяцев 37-летний баскетболист заработал $127 млн.

Джордан известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что два билета с дебютного матча Джордана в НБА планируется продать за $200—300 тысяч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить