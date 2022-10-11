Гомельский: Леброн — лучший игрок НБА прямо сейчас, Джордан — лучший в истории

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на несколько вопросов.

«Лучший игрок НБА прямо сейчас? Леброн. Лучший игрок в истории баскетбола? Джордан. Самый нелюбимый игрок в истории? Айверсон. Я не люблю людей с таким характером. Серия, которую должен посмотреть каждый? Противостояние «Чикаго» и «Сиэтла» (финал НБА-1996) Сильнейшая команда в истории? Дрим-тим (сборная США-1992), — сказал Гомельский в программе «Взял Мяч».

Леброн в сезоне-2021/22 провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

12 мая стало известно, что Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года. За последние 12 месяцев 37-летний баскетболист заработал $127 млн.

Джордан известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что два билета с дебютного матча Джордана в НБА планируется продать за $200—300 тысяч.