Bonhams: два билета с дебютного матча Джордана в НБА планируется продать за $200—300 тысяч
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На аукцион выставлены два билета с дебютного матча игрока «Чикаго Буллз» Джордана в НБА, сообщает Bonhams.
Уточняется, что за раритеты удастся выручить $200—300 тыс.
Джордан дебютировал в баскетбольной ассоциации 26 октября 1984 года. На обоих билетах от руки написано: «Первая игра Майкла Джордана».
Баскетболист известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.
Напомним, что в 2021 году с аукциона были проданы игровые кроссовки Джордана за $1,4 млн.
Джордан также 14 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.
Ранее сообщалось, что игровая майка Джордана продана на аукционе за $10 млн.