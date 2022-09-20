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Bonhams: два билета с дебютного матча Джордана в НБА планируется продать за $200—300 тысяч

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Стала известна сумма, за которую могут быть проданы два билета с дебютного матча шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
Bonhams: два билета с дебютного матча Джордана в НБА планируется продать за $200—300 тысяч
  • Gettyimages.ru
  • © Wally McNamee

На аукцион выставлены два билета с дебютного матча игрока «Чикаго Буллз» Джордана в НБА, сообщает Bonhams.

Уточняется, что за раритеты удастся выручить $200—300 тыс.

Джордан дебютировал в баскетбольной ассоциации 26 октября 1984 года. На обоих билетах от руки написано: «Первая игра Майкла Джордана».

Баскетболист известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Напомним, что в 2021 году с аукциона были проданы игровые кроссовки Джордана за $1,4 млн.

Джордан также 14 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

Ранее сообщалось, что игровая майка Джордана продана на аукционе за $10 млн.

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