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Головин рассказал про общение с Черчесовым после матча их команд в ЛЕ

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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, о чём общался с главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым после матча Лиги Европы.
Головин рассказал про общение с Черчесовым после матча их команд в ЛЕ
  • Legion-Media

«Да, общались немного и до матча, и после. Узнали друг у друга, как дела, потом обменялись мнениями об игре», — приводит слова Головина Sport24.

«Ференцварош» в гостях переиграл «Монако» (1:0) в рамках второго тура Лиги Европы.

Венгерская команда (шесть очков) после трёх туров лидирует в группе H. Следом идут «Монако» (шесть), «Трабзонспор» (три очка) и сербская «Црвена Звезда» (три).

Ранее Головин рассказал о своих футбольных целях в этом сезоне.

 

 

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