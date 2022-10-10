Головин рассказал про общение с Черчесовым после матча их команд в ЛЕ

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, о чём общался с главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым после матча Лиги Европы.

«Да, общались немного и до матча, и после. Узнали друг у друга, как дела, потом обменялись мнениями об игре», — приводит слова Головина Sport24.

«Ференцварош» в гостях переиграл «Монако» (1:0) в рамках второго тура Лиги Европы.

Венгерская команда (шесть очков) после трёх туров лидирует в группе H. Следом идут «Монако» (шесть), «Трабзонспор» (три очка) и сербская «Црвена Звезда» (три).

Ранее Головин рассказал о своих футбольных целях в этом сезоне.