Камоцци считает, что Бакаеву нужно набраться терпения

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Уровень Бакаева — выше среднего, он не топ-игрок. Проблема в том, что в «Зените» на его позиции играют Малком и Клаудиньо. Поэтому он должен набраться терпения и внести свой вклад в нужный момент, когда это понадобится команде», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

По его словам, игровая практика для футболиста является самым главным в развитии. Он также подчеркнул, что Бакаеву стоит перейти в другой клуб, если он не получит должного времени в команде.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Также футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал». 1 июля 2022 года футболист перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 13 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее руководитель агентства ProSports Management Герман Ткаченко высказался о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».