Свищёв считает, что World Athletics должна восстановить ВФЛА

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) должна прислушаться к здравому смыслу и восстановить в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА уже долгое время находится в состоянии фактически заблокированной федерации. При комитете Госдумы по физической культуре и спорту была создана соответствующая рабочая группа по лёгкой атлетике. Даже был разговор о том, что восстановление может состояться уже в нынешнем году. Хотелось бы, конечно, рассчитывать на здравомыслие со стороны World Athletics», — цитирует Свищёва ТАСС.

По его словам, многие международные федерации находятся под политическим влиянием. Он также подчеркнул, что Международная ассоциация бокса (IBA) смогла показать обратное.

В ноябре 2021 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению. В марте организация вернула российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.

Совет директоров IBA 5 октября проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Свищёв назвал предварительную дату круглого стола по вопросу Fan ID.