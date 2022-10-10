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Анчелотти допустил, что Куртуа будет готов к матчу с «Барселоной»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что вратарь Тибо Куртуа может успеть восстановиться и помочь своей команде в эль-класико с «Барселоной».
Анчелотти допустил, что Куртуа будет готов к матчу с «Барселоной»
  • Gettyimages.ru

«Куртуа чувствует себя лучше. Планируется, что он начнёт тренироваться в четверг, чтобы быть готовым к эль-класико в воскресенье», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в девяти матчах за «сливочных», в которых пропустил шесть мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Дани Себальос пропустит около месяца из-за мышечной травмы.

 

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