Анчелотти допустил, что Куртуа будет готов к матчу с «Барселоной»
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«Куртуа чувствует себя лучше. Планируется, что он начнёт тренироваться в четверг, чтобы быть готовым к эль-класико в воскресенье», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в девяти матчах за «сливочных», в которых пропустил шесть мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Дани Себальос пропустит около месяца из-за мышечной травмы.