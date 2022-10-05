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Marca: полузащитник «Реала» Себальос пропустит около месяца из-за мышечной травмы

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Полузащитник «Реала» Дани Себальос получил травму в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Осасуной».
Marca: полузащитник «Реала» Себальос пропустит около месяца из-за мышечной травмы
  • Gettyimages.ru

У 26-летнего испанца выявили фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы, сообщает Marca.

Испанский хавбек является воспитанником «Бетиса». Себальос присоединился к «Реалу» в 2017 году, он провёл за мадридский клуб 83 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа может пропустить матч девятого тура Ла Лиги с «Барселоной».

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