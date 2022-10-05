Managing Madrid: Куртуа может пропустить матч с «Барселоной»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа может пропустить матч девятого тура Ла Лиги с «Барселоной», сообщает Managing Madrid.

По информации источника, в мадридском клубе не знают, когда 30-летний бельгиец сможет вернуться на поле.

Отмечается, что врачи не знают, когда вратарь избавится от болевых ощущений в пояснично-крестцовой области.

При этом речь может идти о нескольких неделях.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в девяти матчах за «сливочных», в которых пропустил шесть мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Куртуа диагностировали радикулит.