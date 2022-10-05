Managing Madrid: Куртуа может пропустить матч с «Барселоной»
По информации источника, в мадридском клубе не знают, когда 30-летний бельгиец сможет вернуться на поле.
Отмечается, что врачи не знают, когда вратарь избавится от болевых ощущений в пояснично-крестцовой области.
При этом речь может идти о нескольких неделях.
В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в девяти матчах за «сливочных», в которых пропустил шесть мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Куртуа диагностировали радикулит.