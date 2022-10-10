Главный тренер ПСЖ Галтье рассказал о состоянии Месси

Главный тренер «Пари-Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал состояние нападающего Лионеля Месси, который пропустит матч четвёртого тура Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Лео чувствовал дискомфорт в икрах во время первого матча с «Бенфикой». Мы все думали, что он сможет принять участие в ответной встрече, но промежуток между матчами слишком короткий — всего шесть дней. Мы увидим динамику в течение недели, и очень вероятно, что он сможет помочь нам в игре с «Марселем»», — приводит слова Галтье пресс-служба ПСЖ.

5 октября Месси получил травму икроножной мышцы в матче третьего тура Лиги чемпионов с португальским клубом.

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

35-летний спортсмен известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о возможном возвращении Месси в «Барселону».