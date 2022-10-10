Ежов высказался по поводу неудачных результатов «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пропадает уверенность, когда перестаёшь побеждать. Настроение в команде становится не очень. Много кто бывал в таких ситуациях… Надо выбираться и находить силы. Другого выхода у нас нет», — цитирует Ежова «Чемпионат».

Напомним, что 9 октября «Крылья Советов» уступили «Спартаку» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве со счётом 5:2.

Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. Красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 30 очков.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.