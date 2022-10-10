Узнать больше

Ежов высказался по поводу неудачных результатов «Крыльев Советов»

Короткая ссылка
Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ежов высказался по поводу неудачных результатов «Крыльев Советов»
  • Gettyimages.ru

«Пропадает уверенность, когда перестаёшь побеждать. Настроение в команде становится не очень. Много кто бывал в таких ситуациях… Надо выбираться и находить силы. Другого выхода у нас нет», — цитирует Ежова «Чемпионат».

Напомним, что 9 октября «Крылья Советов» уступили «Спартаку» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве со счётом 5:2.

Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. Красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 30 очков.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить