Узнать больше

Ян объяснил, за счёт чего Махачев сможет победить Оливейру

Короткая ссылка
Российский боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Ян объяснил, за счёт чего Махачев сможет победить Оливейру
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что Махачев победит. Не только за счёт борьбы, потому что Оливейра тоже неплохо борется. Скорее, тут совокупность факторов. Я склоняюсь в пользу Ислама», — приводит слова Яна «kp.ru».

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэйджи, титул остался вакантным.

Ранее Оливейра выразил уверенность, что сможет нокаутировать в первом раунде Махачева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить