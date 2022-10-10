Ян объяснил, за счёт чего Махачев сможет победить Оливейру

Российский боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я думаю, что Махачев победит. Не только за счёт борьбы, потому что Оливейра тоже неплохо борется. Скорее, тут совокупность факторов. Я склоняюсь в пользу Ислама», — приводит слова Яна «kp.ru».

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэйджи, титул остался вакантным.

Ранее Оливейра выразил уверенность, что сможет нокаутировать в первом раунде Махачева.