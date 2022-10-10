Агент: Кайо по-прежнему сосредоточен на том, чтобы помогать «Краснодару»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал игру футболиста в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Кайо по-прежнему сосредоточен на том, чтобы помогать команде. Он полностью привержен целям клуба и надеется быстро преодолеть этот плохой результат», — цитирует Хеновеса Sport24.

27-летний Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 70 матчах бразильский защитник забил один мяч.

«Ростов» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Карпина.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о судействе в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом».