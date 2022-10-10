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Орещук: на данный момент Тюкавина можно продать в районе €5 млн

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на заявление агента Константина Тюкавина.
Орещук: на данный момент Тюкавина можно продать в районе €5 млн
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«В данный момент Тюкавина можно продать в районе €5 млн. В зарубежные клубы будет крайне сложно продать из-за ситуации в мире, а в РПЛ лишь пара клубов способна будет заплатить такие деньги», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что выше €5 млн за нападающего вряд ли кто-то заплатит.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл за московский клуб 14 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал отсутствие игрового времени у своего клиента.

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