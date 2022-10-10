Агент Тюкавина: если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер
- Gettyimages.ru
«Всему есть какой-то предел — если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чём просить не будем — у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
По его словам, если «Динамо» не нужен Тюкавин, то его необходимо продать. При этом Сафонов отметил, что он найдёт футболисту достойную команду, а клуб сможет заработать хорошие деньги.
В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл за московский клуб 14 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру Тюкавина в матче с ЦСКА 12-го тура чемпионата России по футболу.