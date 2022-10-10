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Ловчев не считает Соболева игроком европейского класса

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением, что форвард красно-белых Александр Соболев не является игроком европейского класса.
Ловчев не считает Соболева игроком европейского класса
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«Черданцев сказал, что Соболев — футболист европейского класса. Ну какого европейского класса? То раздувают о «Челси» и Захаряне. Где «Челси» и где Захарян? Просто сошлось: тренер и Соболев, который начал забивать», — цитирует Ловчева Legalbet.

По его мнению, не нужно сравнивать атакующую линию «Спартака» с ведущими европейскими клубами.

Напомним, что 9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее Франко Камоцци, советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы на чемпионство красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

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