Ловчев не считает Соболева игроком европейского класса

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением, что форвард красно-белых Александр Соболев не является игроком европейского класса.

«Черданцев сказал, что Соболев — футболист европейского класса. Ну какого европейского класса? То раздувают о «Челси» и Захаряне. Где «Челси» и где Захарян? Просто сошлось: тренер и Соболев, который начал забивать», — цитирует Ловчева Legalbet.

По его мнению, не нужно сравнивать атакующую линию «Спартака» с ведущими европейскими клубами.

Напомним, что 9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее Франко Камоцци, советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы на чемпионство красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.