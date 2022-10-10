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Камоцци: для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов

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Франко Камоцци, советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы на чемпионство красно-белых в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Камоцци: для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов
  • Gettyimages.ru

«Для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов. До конца сезона РПЛ ещё далеко, и если «Зенит» в нынешней ситуации сохранит бразильцев, то «Спартаку» будет очень сложно победить. Сложно, но вполне возможно», — цитирует Камоцци Sport24.

По его мнению, красно-белые показывают хорошую игру и много забивают, но чемпионство также зависит от других факторов.

Напомним, что 9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

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