Камоцци: для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов
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«Для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов. До конца сезона РПЛ ещё далеко, и если «Зенит» в нынешней ситуации сохранит бразильцев, то «Спартаку» будет очень сложно победить. Сложно, но вполне возможно», — цитирует Камоцци Sport24.
По его мнению, красно-белые показывают хорошую игру и много забивают, но чемпионство также зависит от других факторов.
Напомним, что 9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2.
Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.
Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.