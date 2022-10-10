Metaratings: ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Суторминым
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ЦСКА интересуется игроком петербургского клуба, сообщает Metaratings.ru.
Сутормин в сезоне-2022/23 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Полузащитник в июле 2021 года перешёл из казанского «Рубина» в «Зенит». Контракт был заключён на три года с возможностью продления на один год.
Ранее Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщил, что его клиента не устраивает ситуация с игровым временем в клубе.