Metaratings: ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Суторминым

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.

ЦСКА интересуется игроком петербургского клуба, сообщает Metaratings.ru.

Сутормин в сезоне-2022/23 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Полузащитник в июле 2021 года перешёл из казанского «Рубина» в «Зенит». Контракт был заключён на три года с возможностью продления на один год.

Ранее Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщил, что его клиента не устраивает ситуация с игровым временем в клубе.