Сутормина не устраивает ситуация с игровым временем в «Зените» 

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщил, что его клиента не устраивает ситуация с игровым временем в клубе.

«Все вопросы нужно адресовать тренерскому штабу. Алексей готов, со здоровьем никаких проблем у него нет, однако игрового времени он не получает. Естественно, этот факт настораживает. Сложившаяся ситуация его не устраивает», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Футбольный агент подчеркнул, что 28-летний хавбек хочет играть и за клуб, и за сборную.

«Не исключаю, что при таком развитии событий, какое есть на данный момент, зимой придётся искать решение, которое устроило бы все стороны», — сказал Клюев.

Сутормин в сезоне-2022/23 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Он провёл на поле 549 минут. Полузащитник в июле 2021 года перешёл из казанского «Рубина» в «Зенит». Контракт был заключён на три года с возможностью продления на один год.

«Зенит» (26 очков) по итогам десяти туров лидирует в чемпионате России текущего розыгрыша. За ним расположились «Ростов» (22) и московский ЦСКА (20).

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