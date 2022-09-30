Малком рассказал, почему задумался о получении российского гражданства

Нападающий «Зенита» Малком признался, почему решил рассмотреть идею с получением российского гражданства.

«В целом это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для ещё одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведёт к тому, что будет польза для клуба, почему нет?» — цитирует Малкома «Спорт-Экспресс».

По его словам, предстоит ещё многое обсудить и обдумать. При этом Малком отметил, что пока что не думает о возможном выступлении за сборную России. Футболист также рассказал, что хочет приносить пользу «Зениту», даже если команда не будет играть в Лиге чемпионов.

Малком перешёл в санкт-петербургский клуб из «Барселоны» в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл 13 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее друг нападающего «Зенита» Лоран Лопес де Матос рассказал о том, что летом к футболисту проявляли интерес английские клубы.