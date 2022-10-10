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Смородская считает, что Карпин должен стать главным тренером «Локомотива»

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением, что наставник «Ростова» Валерий Карпин должен стать главным тренером железнодорожников.
Смородская считает, что Карпин должен стать главным тренером «Локомотива»
  • РИА Новости

«Считаю, что главным тренером должен быть не Сёмин, а другой специалист. Кого бы я выделила на должность главного тренера «Локомотива»? Это ничего не изменит, но скажу: Карпина!» — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на информацию о своём возможном назначении в «Локомотив».

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