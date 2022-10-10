Смородская считает, что Карпин должен стать главным тренером «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением, что наставник «Ростова» Валерий Карпин должен стать главным тренером железнодорожников.

«Считаю, что главным тренером должен быть не Сёмин, а другой специалист. Кого бы я выделила на должность главного тренера «Локомотива»? Это ничего не изменит, но скажу: Карпина!» — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на информацию о своём возможном назначении в «Локомотив».