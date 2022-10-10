Талалаев отреагировал на возможное назначение в «Локомотив»

Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на информацию о своём возможном назначении в «Локомотив».

«Был ли диалог с «Локомотивом»? Нет, не было», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в «Локомотив».