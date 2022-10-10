Агент сообщил о готовности Миранчука вернуться в общую группу «Локомотива»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о готовности футболиста вернуться в общую группу команды.

«Надеемся, что Антон будет готовиться к следующему матчу в общей группе. Он брал паузу, долечивал повреждение. Планируется выход в общую группу», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 12 матчах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

«Локомотив» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграл «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. Железнодорожники одержали всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера и Бориса Ротенберга — спортивным директором.