«Матч ТВ»: «Локомотив» не рассматривает вариант с Сёминым и Ротенбергом

В московском «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера и Бориса Ротенберга — спортивным директором.

«На данный момент руководство не рассматривает вариант с Сёминым и Ротенбергом. Тренер команде нужен прямо сейчас, поэтому велика вероятность, что в понедельник будет назначен исполняющий обязанности из системы клуба», — цитирует представителя «Локо» «Матч ТВ».

Уточняется, что пока контакты были только с Андреем Талалаевым и Игорем Черевченко.

«Но до обсуждения условий стороны не доходили», — отметил источник.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский клуб.





