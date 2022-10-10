Вратарь «Крыльев» Ломаев взял вину на себя за поражение в матче со «Спартаком»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака». Мог сыграть лучше и выручить команду. К сожалению, не получилось. Не знаю, почему так произошло. Обидно», — цитирует Ломаева «Чемпионат».

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.