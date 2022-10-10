Организаторы ЧМ-2022 надеются на победу Месси в турнире

Генеральный секретарь Высшего комитета по реализации и наследию (SC) Катара Хассан аль-Тавади выразил надежду, что Лионель Месси станет победителем предстоящего чемпионата мира.

«Увидеть, как Месси поднимает трофей, было бы особенным для нас, организаторов, потому что это его последний чемпионат мира. У сборной Аргентины очень хороший момент, они являются одними из фаворитов», — цитирует аль-Тавади AS.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Месси в последний раз сыграет на чемпионатах мира.