Пуйоль публично извинился за ЛГБТ-шутку

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль извинился за ЛГБТ-шутку.

«Я допустил ошибку. Извините за неуклюжую шутку без злых намерений. Я понимаю, что она может оскорбить чувства. Выражаю уважение и поддержку сообществу ЛГБТ», — написал Пуйоль.

9 октября в социальных сетях Икера Касильяса появилась запись о каминг-ауте. Затем Пуйоль написал: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер». Позднее стало известно, что аккаунт Касильяса был взломан, игрок принёс свои извинения.

Примечательно, что за несколько часов от бывшего вратаря сборной Испании отписались почти три миллиона человек.

Ранее футболист из Австралии, совершивший каминг-аут, осудил Касильяса и Пуйоля за ЛГБТ-шутку.