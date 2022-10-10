Футболист из Австралии, совершивший каминг-аут, осудил Касильяса и Пуйоля за ЛГБТ-шутку

Полузащитник австралийского «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло осудил испанских футболистов Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля за ЛГБТ-шутку.

«Касильяс и Пуйоль, шутящие и высмеивающие такие откровения в футболе, разочаровывают. Видеть, как мои образцы для подражания высмеивают каминг-аут, это какое-то невероятное неуважение», — написал Кавалло в соцсетях.

9 октября в социальных сетях Касильяса появилась запись о каминг-ауте. Затем Пуйоль написал: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер». Позднее стало известно, что аккаунт Касильяса был взломан, и игрок принёс свои извинения.

Примечательно, что за несколько часов от аккаунта бывшего вратаря сборной Испании отписались почти 3 млн человек.

Ранее президент «Барселоны» сообщил, что клуб построит статую в честь Лионеля Месси.