Узнать больше

Inside the Games: ВФЛА сдаст отчёт по проверке антидопинговых изменений после ноября

Короткая ссылка
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) предоставит отчёт для Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по результатам независимой проверки изменений своей антидопинговой деятельности после ноября.

«Отчёт будет готов к концу ноября. Его обсудит рабочая группа, прежде чем она представит обновлённую информацию о плане восстановления ВФЛА совету World Athletics», — сообщил представитель международной федерации Inside the Games.

В ноябре 2021 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению. В марте организация вернула российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.

Ранее World Athletics приступила к аудиторской проверке выполнения ВФЛА стратегического плана восстановления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить