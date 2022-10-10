Inside the Games: ВФЛА сдаст отчёт по проверке антидопинговых изменений после ноября

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) предоставит отчёт для Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по результатам независимой проверки изменений своей антидопинговой деятельности после ноября.

«Отчёт будет готов к концу ноября. Его обсудит рабочая группа, прежде чем она представит обновлённую информацию о плане восстановления ВФЛА совету World Athletics», — сообщил представитель международной федерации Inside the Games.

В ноябре 2021 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению. В марте организация вернула российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.

Ранее World Athletics приступила к аудиторской проверке выполнения ВФЛА стратегического плана восстановления.