World Athletics начала аудиторскую проверку деятельности ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приступила к аудиторской проверке выполнения Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) стратегического плана восстановления.

«Состоялось совещание в World Athletics, которая привлекла международную команду аудиторов. Был определён формат проверки выполнения стратегического плана восстановления ВФЛА. Рабочая группа хочет убедиться, что в российской лёгкой атлетике реально изменилась антидопинговая культура», — цитирует ТАСС независимого эксперта World Athletics Маргариту Пахноцкую.

По её словам, аудиторы в скором времени проведут несколько встреч с представителями ВФЛА. При этом Пахноцкая отметила, что к концу октября будет готов отчёт по результатам проверки.

Напомним, что в ноябре 2021 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению. В марте организация вернула российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на всероссийских соревнованиях «Кубок Москвы — Мемориал Владимира Куца».