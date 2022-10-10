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Писарев — о победе над «Крыльями»: такой «Спартак» может победить ЦСКА

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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о победе московского «Спартака» над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Хорошее настроение перед дерби. Хорошая игра от «Спартака» сегодня, вам понравилась, ну и мне понравилась. Такой «Спартак» может победить ЦСКА. Не помешает ли, что слишком много голов забили, не хватит на дерби? Не помешает», — цитирует шестикратного чемпиона России в составе «Спартака» ТАСС.

Команда Гильермо Абаскаля на стадионе «Открытие Банк Арена» разгромила «Крылья» со счётом 5:2, а Александр Соболев и Квинси Промес оформили по дублю.

Красно-белые с 25 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 очками остались на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.

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