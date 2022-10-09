Матыцын назвал отличной игру футболистов «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матыцын прокомментировал победу в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Отличная игра, молодцы. Первый тайм мог быть другим, тогда была бы другая игра. Везение, удача — и в этом есть весь спорт», — цитирует Матыцына ТАСС.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2.

Красно-белые с 25 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.