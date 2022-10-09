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Полузащитник «Спартака» Игнатов заявил, что будет готов к матчу с ЦСКА

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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о ходе восстановления от травмы в преддверии матча со столичным ЦСКА.
Полузащитник «Спартака» Игнатов заявил, что будет готов к матчу с ЦСКА
  • РИА Новости

«Всё хорошо. К дерби буду готов», — цитирует Игнатова ТАСС.

Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили самарские «Крылья Советов» (5:2). Игнатов не попал в заявку на игру.

«Спартак» в матче 13-го тура 16 октября сыграет с ЦСКА.

Красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. Армейцы (24) занимают второе место.

Ранее сообщалось, что «Ростов» на своём поле одержал полевую победу над «Краснодаром» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

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