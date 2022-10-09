Полузащитник «Спартака» Игнатов заявил, что будет готов к матчу с ЦСКА
- РИА Новости
«Всё хорошо. К дерби буду готов», — цитирует Игнатова ТАСС.
Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили самарские «Крылья Советов» (5:2). Игнатов не попал в заявку на игру.
«Спартак» в матче 13-го тура 16 октября сыграет с ЦСКА.
Красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. Армейцы (24) занимают второе место.
Ранее сообщалось, что «Ростов» на своём поле одержал полевую победу над «Краснодаром» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.