Полузащитник «Спартака» Игнатов заявил, что будет готов к матчу с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о ходе восстановления от травмы в преддверии матча со столичным ЦСКА.

«Всё хорошо. К дерби буду готов», — цитирует Игнатова ТАСС.

Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили самарские «Крылья Советов» (5:2). Игнатов не попал в заявку на игру.

«Спартак» в матче 13-го тура 16 октября сыграет с ЦСКА.

Красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. Армейцы (24) занимают второе место.

Ранее сообщалось, что «Ростов» на своём поле одержал полевую победу над «Краснодаром» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.