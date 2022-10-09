Карпин рассказал, за счёт чего удалось перевернуть ход игры с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«За счет чего удалось перевернуть ход встречи? За счёт игры. В первом тайме мы пропустили быстрый гол, который вылился на всех, как ушат холодной воды. Мы не готовились к тому, что начнём матч при счёте 0:1. Потом пришли в себя, создали моменты, но не забили. А во втором тайме играли так же, но забили», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Карпина.

В составе «Ростова» мячи забили Александр Сильянов (51-я минута), Дмитрий Полоз (59-я, пенальти), Алексей Миронов (75-я). У «Краснодара» отличились Олакунле Олусегун (1-я), Джон Кордоба (31-я).

«Быки» остались в начале второго тайма в меньшинстве после удаления Кайо Панталеана (57-я).

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).