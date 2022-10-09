Кутепов рассказал о своей травме в матче с «Пари НН»

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о травме, которую он получил в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН».

«Завтра-послезавтра, может, уже будет результат. Сейчас трудно что-то сказать. Пока непонятно, надо провести обследование. Бывает, что более углублённое обследование показывает, что всё-таки есть повреждение. Но будем надеяться на лучшее», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он выразил надежду, что «Торпедо» удастся сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это конечный результат чемпионата. Пока об этом говорить рано. Да, будем стараться набирать очки, чтобы сохранить прописку, но результат только в конце сезона», — заключил он.

«Торпедо» в меньшинстве сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). 29-летний защитник был заменён на 13-й минуте встречи.

Кутепов перешёл в «Торпедо» в июле 2022 года на правах свободного агента. Он принял участие в восьми матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ.





