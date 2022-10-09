Касильяс — о каминг-ауте: аккаунт взломали, приношу извинения 

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс объяснил, почему удалил сообщение в социальных сетях с каминг-аутом.

«Взломали аккаунт, но всё в порядке. Извиняюсь перед всеми подписчиками. И, конечно же, перед ЛГБТ-сообществом», — написал Касильяс.

Примечательно, что за несколько часов от Касильяса отписались почти три миллиона человек.

Касильяс является трёхкратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным чемпионом Испании в составе мадридского «Реала», двукратным победителем чемпионата Португалии с «Порту».



Голкипер в составе сборной Испании стал чемпионом мира — в 2010 и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

Ранее группа ЛГБТ-фанатов сборной Англии потребовала от Катара гарантий безопасности на ЧМ.