Касильяс — о каминг-ауте: аккаунт взломали, приношу извинения
- РИА Новости
«Взломали аккаунт, но всё в порядке. Извиняюсь перед всеми подписчиками. И, конечно же, перед ЛГБТ-сообществом», — написал Касильяс.
Примечательно, что за несколько часов от Касильяса отписались почти три миллиона человек.
Касильяс является трёхкратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным чемпионом Испании в составе мадридского «Реала», двукратным победителем чемпионата Португалии с «Порту».
Голкипер в составе сборной Испании стал чемпионом мира — в 2010 и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).
Ранее группа ЛГБТ-фанатов сборной Англии потребовала от Катара гарантий безопасности на ЧМ.