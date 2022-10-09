Соболев: в «Спартаке» ряд игроков жалуются на недомогание из-за болей в горле

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что его некоторые партнёры по команде не совсем здоровы.

«У меня горло болит, таблетку даже сейчас выпил. Какой-то вирус у нас в команде. У главного тренера Гильермо Абаскаля тоже горло болит», — цитирует Соболева РИА Новости.

Немногим ранее Абаскаль сообщил, что перед матчем с «Крыльями» у него была повышенная температура.

Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.

В составе московской команды по дублю оформили нападающие Александр Соболев и Квинси Промес. Ещё один мяч забил защитник Руслан Литвинов.

У гостей голы на счету полузащитника Романа Ежова и нападающего Амара Рахмановича.

Красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее Соболев высказался о крупной победе над «Крыльями Советов».