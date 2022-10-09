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Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Дегтерёв

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Ушёл из жизни бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерёв.
Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Дегтерёв
  • РИА Новости

Экс-вратарь донецкого «Шахтёра» умер в возрасте 74 лет, написал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Дегтерёв в составе «Шахтёра» в 1980 году стал обладателем Кубка СССР, на его счету два серебра и бронза чемпионата страны. В составе сборной СССР дважды становился чемпионом Европы среди юниоров. За взрослую команду провёл 17 матчей.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни врач московского футбольного клуба «Локомотив» Савелий Мышалов.

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