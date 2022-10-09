Представители «Спартака» и «Крыльев» получили жёлтые карточки за потасовку
- РИА Новости
Главный арбитр встречи Василий Казарцев наказал предупреждением технического координатора «Спартака» Артёма Реброва и тренера Владимира Слишковича. У «Крыльев» жёлтые карточки получили старший тренер Сергей Булатов и спортивный директор Сергей Корниленко.
Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.
В составе московской команды по дублю оформили нападающие Александр Соболев и Квинси Промес. Ещё один мяч забил защитник Руслан Литвинов.
У гостей голы на счету полузащитника Романа Ежова и нападающего Амара Рахмановича.
Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.
Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о крупной победе над «Крыльями Советов».