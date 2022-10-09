Стали известны составы всех групп отборочного турнира Евро-2024
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В рамках жеребьёвки сборные были разбиты на десять групп: в семи группах будет по пять команд, в трёх — по шесть.
Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдавия.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра.
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Германия, которая будет хозяйкой турнира, получила прямую путёвку в финальную стадию и не принимала участия в жеребьёвке отборочного турнира.
Победители и обладатели вторых мест в группах выйдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трёх последних из 24 путевок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги наций — 2022/23.
Напомним, что сборная России не примет участия в квалификации Евро-2024. Все российские команды в данный момент исключены из соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с решением исполкома от 28 февраля 2022 года. 15 июля это решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS).
Ранее сообщалось, что сборная Украины встретится с Италией и Англией в квалификации ЧЕ-2024.