Стали известны составы всех групп отборочного турнира Евро-2024

В воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

В рамках жеребьёвки сборные были разбиты на десять групп: в семи группах будет по пять команд, в трёх — по шесть.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдавия.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Германия, которая будет хозяйкой турнира, получила прямую путёвку в финальную стадию и не принимала участия в жеребьёвке отборочного турнира.

Победители и обладатели вторых мест в группах выйдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трёх последних из 24 путевок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги наций — 2022/23.

Напомним, что сборная России не примет участия в квалификации Евро-2024. Все российские команды в данный момент исключены из соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с решением исполкома от 28 февраля 2022 года. 15 июля это решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS).

Ранее сообщалось, что сборная Украины встретится с Италией и Англией в квалификации ЧЕ-2024.