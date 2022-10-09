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Сборная Украины встретится с Англией и Италией в квалификации Евро-2024

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Сборная Украины по футболу узнала своих соперников по отборочному турниру чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.
Сборная Украины встретится с Англией и Италией в квалификации Евро-2024
  • Gettyimages.ru

По итогам жеребьёвки, которая состоялась в Германии, Украина попала в группу вместе с командами Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Напомним, что сборная России не примет участия в квалификации Евро-2024. Все российские команды в данный момент исключены из соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с решением исполкома от 28 февраля 2022 года. 15 июля это решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS).

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет менять формат проведения чемпионата Европы.

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