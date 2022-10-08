Sky News: УЕФА отказался от расширения числа участников ЧЕ по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет менять формат проведения чемпионата Европы.

«На встрече в субботу члены УЕФА поддержали сохранение Евро с участием 24 команд. Эта позиция будет предложена для утверждения исполкому», — сообщает Sky News.

Уточняется, что число команд финальной стадии не будет увеличено, поскольку тогда потребуется пересмотр формата турнира, чтобы он оставался привлекательным.

На Евро-2016 число сборных было увеличено с 16 до 24.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА будет баллотироваться на новый срок.