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Sky News: УЕФА отказался от расширения числа участников ЧЕ по футболу

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет менять формат проведения чемпионата Европы.
Sky News: УЕФА отказался от расширения числа участников ЧЕ по футболу
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

 «На встрече в субботу члены УЕФА поддержали сохранение Евро с участием 24 команд. Эта позиция будет предложена для утверждения исполкому», — сообщает Sky News.

Уточняется, что число команд финальной стадии не будет увеличено, поскольку тогда потребуется пересмотр формата турнира, чтобы он оставался привлекательным.

На Евро-2016 число сборных было увеличено с 16 до 24.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА будет баллотироваться на новый срок.

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