Sky News: УЕФА отказался от расширения числа участников ЧЕ по футболу
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«На встрече в субботу члены УЕФА поддержали сохранение Евро с участием 24 команд. Эта позиция будет предложена для утверждения исполкому», — сообщает Sky News.
Уточняется, что число команд финальной стадии не будет увеличено, поскольку тогда потребуется пересмотр формата турнира, чтобы он оставался привлекательным.
На Евро-2016 число сборных было увеличено с 16 до 24.
Ранее сообщалось, что президент УЕФА будет баллотироваться на новый срок.